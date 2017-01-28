Fenerbahçe '10' numara transferi yapmadan Aatif'ı bırakmam dedi
Konyaspor'la anlaşmasına rağmen, Fenerbahçe'nin '10' numaralı transferine takılan Aatif, bu durumdan oldukça rahatsız.
Faslı yıldız, Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor’a gitmeyi kabul etmemişti.
KONYASPOR AATİF'LA ANLAŞMAYA VARDI
KONYASPOR AATİF'LA ANLAŞMAYA VARDI
Fenerbahçe’de kalmak isteyen Aatif, Adana maçında kendisine gösterilen tepki sonrası büyük moral bozukluğu yaşamıştı. Konyaspor, başarılı futbolcuyu transfer etmek için kendisiyle anlaşmaya vardı. Ancak Fenerbahçe, 10 numara transferi yapmadan Aatif’ı bırakmak istemiyor. Yeşil- Beyazlılar ise Aatif’ı bir an önce kadroya katmak için Sarı-Lacivertliler’e baskı yapıyor.
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