Ne Van der Wiel ne Isla! Fenerbahçe'nin sağ beki Şener Özbayraklı

Şener Özbayraklı son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da formayı almayı başardı.

Bursaspor’dan transfer edildiğinde Gökhan Gönül gibi önemli bir sağ bekin arkasında bekleyeceği düşünülen futbolcu, uzun süre ilk 11’de yer almayı başarmıştı. Sarı-lacivertli futbolcu, yine ikinci bek olarak düşünüldüğü ertesi sezonda Van der Wiel ile girdiği forma mücadelesinden galip çıktı. Son olarak teknik direktör Aykut Kocaman’ın takımın birinci sağ beki dediği Isla’dan da formayı almayı başaran Şener, kritik haftalara girilirken formuyla göz dolduruyor.

Futbolcu, bu haftaki Osmanlıspor maçında ilk 11’de yer alacak.

Osmanlı uyarısı

Fenerbahçe teknik heyeti, takımı Osmanlıspor maçı öncesi uyardı. Artık puan kaybına tahammülü kalmayan sarı-lacivertliler, iç sahada sezon boyunca sıkıntı yaşadı. Özellikle rakibin küme düşmeme mücadelesi verdiğini belirten Kocaman ve ekibi, yaptıkları analizlerde rakibin disiplinli ve sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan yapıda olduğuna vurgu yaptı.