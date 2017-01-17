Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Juventus'un eni logosu görücüye çıktı

Serie A'nın en başarılı takımlarından biri olan Juventus, logosunu değiştirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalyan devi Juventus , kulüp logosunu değiştirdiğini açıkladı.
 
Kulüp başkanı Andrea Agnelli, ¨Yeni logo Juventus'un yaşam tarzını sembolleştiriyor.¨ diyerek yeni logoyu kamuoyuna duyurdu.
 
YENİ LOGO PEK BEĞENİLMEDİ
 
Juventus'un değiştirdiği logosu tepkilere neden oldu. İtalya’nın en başarılı futbol takımı Juventus Kulübü, Milano kentinde düzenlenen etkinlikle, "Daha fazla siyah, daha fazla beyaz" sloganıyla hazırlanan yeni logosunu kamuoyuna tanıttı.
 
Yeni logonun, bir öncekinin aksine daha sade, kulübün siyah-beyaz çubuklu klasik formasını andıracak şekilde dinamik formda tasarlanan, baş harf "J"den oluştuğu dikkati çekti.
 
İtalya Serie A’da son 5 sezonu lider tamamlayan ve bu yıl da şampiyonluğun en kuvvetli adayı olan siyah-beyazlı kulübün başkanı Andrea Agnelli, logo tanıtım etkinliğindeki konuşmasında, "Kim olduğumuzu unutmamalıyız. Sahada gelişmek, hem İtalya’da hem de Avrupa’da kazanmaya devam etmek anlamına gelir. Bunu da yapmak için aynı zamanda bizim dilimizi, derimizi değiştirmemiz gerekir" diye konuştu.
 
Bu arada Juventus’un yeni logosuna, kimi futbolseverler eleştiride bulunurken kimileri ise sahip çıktı.
 
Hem İtalya hem de dünyanın pek çok ülkesinde yeni logo için yorumlar yapılırken, bir sosyal medya kullanıcısı yeni logoyu Japon restoranı logosuna benzetti. Bir diğeri ise pazarlama stratejisi için eski logonun feda edildiği yorumunda bulundu.
 
Bazı futbolseverler de yeni logoyu “Pi” sayısına benzetirken, bazı taraftarlar ise yeni logonun hemen değiştirilmesini talep etti.
 
Kimi taraftarlar ise logo değişse de Juventus sevgilerinin değişmeyeceğini dile getirirken, bir kullanıcı da Juventus’un sadece "J" harfinden oluşan yeni logoyla aslında "J" denilince akla sadece Juventus’un gelmesini hedeflediğini yazdı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Reina katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı

Reina katliamcısı Esenyurt'ta yakalandı

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

İstanbul Esenyurt'taki operasyondan ilk kareler

16 yaşındaki Rus kız hurda otomobili öyle bir hale getirdi ki...

16 yaşındaki Rus kız hurda otomobili öyle bir hale getirdi ki...

Kardan tank ile darbe teşebbüsüne tepki gösterdi

Kardan tank ile darbe teşebbüsüne tepki gösterdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA