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Necati Ateş açıkladı! Karagümrük ile anlaşamadık

Teknik direktör olarak düşünülen Necati Ateş, iddialı bir kadro oluşturan TFF 2. Lig ekibi Karagümrük'le anlaşamadığını duyurdu.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karagümrük'ün eski Galatasaraylı golcü Necati Ateş'le teknik direktörlük için anlaştığı ileri sürülmüştü. Ancak bir açıklama yapan Ateş, anlaşma sağlanamadığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Necati Ateş, "Karagümrük kulübüyle yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştır. Karagümrük kulübüne başarılar dilerim" paylaşımını yaptı.

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