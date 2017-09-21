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Necati Ateş, İçelspor'un Sportif Direktörü oldu

Necati Ateş, Mersin Süper Amatör Lig takımlarından İçelspor'da Sportif Direktörlük görevine getirildi.

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Galatasaray'ın eski oyuncusu ve yorumcu Necati Ateş, Mersin Süper Amatör Lig takımlarından İçelspor'da Sportif Direktörlük görevine getirildi.
 
İşte Necati Ateş'in İçelspor'un için müsabaka saha içi giriş kartı:
 

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