Necati Ateş, İçelspor'un Sportif Direktörü oldu
Necati Ateş, Mersin Süper Amatör Lig takımlarından İçelspor'da Sportif Direktörlük görevine getirildi.
Galatasaray'ın eski oyuncusu ve yorumcu Necati Ateş, Mersin Süper Amatör Lig takımlarından İçelspor'da Sportif Direktörlük görevine getirildi.
İşte Necati Ateş'in İçelspor'un için müsabaka saha içi giriş kartı:
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