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Advocaat'tan öğrencilerine Başakşehir uyarsı

Adanaspor maçında kaybedilen 2 puandan sonra futbolcularıyla konuşmayan Advocaat'ın 'Başakşehir maçını alın seneye bu kulüpte kalın' dediği öğrenildi.

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Fenerbahçe, ikinci yarının ilk 4 haftasında fikstür avantajını kullanarak zirveyle arasındaki farkı kapatmak istiyordu. Ancak rakipleri 17. haftayı kayıpsız geçerken; Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’de büyük bir şok yaşayıp lig sonuncusu Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı, lider Başakşehir’in 7 puan gerisine düştü. Bu maç moralleri alt üst ederken, takıma fazlasıyla kızan Dick Advocaat karşılaşma sonrası suskun kalmayı tercih etti.
 
BU DEĞERLİ KULÜBÜN PARÇASI OLMAK İSTEYEN BAŞAKŞEHİR MAÇINI ALIR
 
Ancak yardımcılarıyla durum değerlendirmesi yapan tecrübeli çalıştırıcı, bundan sonra çok daha sert ve disiplinli davranma kararı aldı. ekibiyle değerlendirme yaptı Cor Pot ve Mario Been’le Başakşehir maçı hakkında değerlendirmedebulunan Advocaat, “Artık kayba tahammülümüz yok. Kendimizi çok zor bir duruma soktuk. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymek isteyen futbolcular, Başakşehir karşısında bunu kanıtlayacak. Bu değerli kulübün parçası olmak isteyen, Başakşehir maçını alır” ifadelerini kullandı.
 
Hollandalı çalıştırıcı, oyuncularıyla yapacağı maç toplantısında da bu mesajı kendilerine net bir şekilde iletecek, “Bu karşılaşma sizin son şansınız” diyecek.

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