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Negredo: Attığım gollerden çok Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak daha önemli

Beşiktaş'ın İspanyol santrforu Alvaro Negredo, şampiyonluk için son ana kadar savaşacaklarını ve mutlu sona ulaşacaklarına inandığını belirtti.

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Beşiktaş dergisinin nisan ayı sayısında yer alan röportajında Negredo,  kaliteli bir takım olduklarını savunarak, "Karakterli futbolcularımız var. Son  haftaya kadar şampiyonluğu kovalayacağız ve inşallah sezon sonunda kupayı  kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
 
Negredo, bireysel başarılardan çok takımının başarısını önemsediğini  vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"Her zaman kendimi bir takım oyuncusu olarak görmüşümdür. Önemli olan  takımın başarısı ve bütünlüğüdür. Kalan maçlarda da her zaman bu takımın bir  parçası olarak oynamaya devam edeceğim. Attığım gollerden çok Beşiktaş'ın  şampiyonluğunu kutlamak daha önemli."
 
Evcimen biri olduğunu aktaran 32 yaşındaki golcü futbolcu, "Türkiye'de  sokakta herkesin sizi tanıması bana çok ilginç geldi. Bu güzel bir şey elbette  ama ben yine de evde ailemle ve kendimle vakit geçirmeyi daha fazla seviyorum."  değerlendirmesinde bulundu.

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