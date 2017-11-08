Negredo: En iyi biziz ama düşüş yaşadık

Siyah-beyazlı forma ile ilk golünü, takımına maç kazandırarak atan ve siftah yapan deneyimli futbolcu, Türkiye'deki yaşamı ve Kartal'a ilişkin izlenimlerini aktardı.

'En iyi biziz ama düşüş yaşadık'

Alvaro Negredo, "Beşiktaş'taki ilk aylarım iyi geçti. Yeni takımımda mutluyum. Trafik sorununa rağmen İstanbul yaşamak için çok güzel bir şehir. Şampiyon takımla yeni bir tecrübe, yeni şeyler yaşıyorum. Futbol anlayışı açısından bazı farklılıklarla karşılaştım. Ligde çok iyi seviyede olan takımlar var. Çok mücadeleci ve rekabetin üst seviyede olduğu bir lig. Aslında biz diğerlerinden bir nebze daha iyi bir takımız ama bir düşüş evresine girdiğimiz de bir gerçek" dedi.

'Tribünler anlatılmaz yaşanır'

Taraftarlar ile ilgili düşüncelerini aktaran Negredo, "Beşiktaş taraftarının nasıl olduğunu sizlere anlatmam kolay değil. Bunu yaşamak için statta olmanız gerekir. Ancak o zaman ne olduğunu anlayabilirsiniz. Sadece devre arasında susuyorlar. Onun haricinde coşku hiç eksilmiyor. Atmosferin İspanya'daki gibi olmadığını söyleyebilirim. Türkiye'de tüm stadyum birlikte zıplıyor ve birlikte bağırıyor. Takıma bağlılık etkileyici. Sevilla ve Valencia'daki ortam bile bunun yanından geçmez" şeklinde konuştu.

Cenk Tosun açıklaması

Oyuna genelde sonradan giren ve aldığı süreyle ilgili sıkıntısı olup olmadığı yönünde de açıklamada bulunan futbolcu şunları söyledi: "Beşiktaş'a hiç sorunsuz adapte oldum. Hocamız daha önceden tanıdığı ve bildiği bir isimle sezona başlamayı tercih etti. Şimdi iyi işler yapan ve takıma katkı sağlayan bir isim var. İyi bir performans sergiliyor. Bizler benciliz ve hep daha çok oynamak isteriz. Ancak eğer takım arkadaşım iyi işler yapıyor, goller atıyorsa, o zaman bana kalan sadece daha çok çalışıp durumu değiştirmeye çalışmak olur."

'Daha çok süre, daha çok gol'

Negredo, "Az süre alıyorum elbette daha çok süre almayı ve daha çok katkı yapmayı isterim. Forvetin gol atmak için daha çok süreye ihtiyacı vardır. İl k geldiğim günden beri insanlar sokakta bana büyük bir takıma geldiğimi söylüyorlardı. Bu tecrübeyi yaşamaktan dolayı mutluyum. Bir kaç hafta önce orta sıralardaydık şimdiyse üçüncü durumdayız. Ligde değişen dengeler var. Şampiyonlar Ligi'nde ise maç maç bakmalı ve ilerlemeliyiz" diye konuştu.

'Benim idolüm Ronaldo'

Brezilyalı efsane forveti en beğendiği isim olarak zikreden yıldız golcü şöyle konuştu: Futboldaki idolüm Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo. Şüphesiz ki Ronaldo... Onunla antrenmana çıktığım ve onun formalarından bir tanesine sahip olduğum için şanslıyım. O formayı evimde duvara astım. O anları hiç bir zaman unutmayacak, her zaman hatırlayacağım. Onun gibi başka bir futbolcu yok. Ronaldo'nun dışında beğendiğim diğer isimler olarak dışında Guti, Zidane, Beckham gibi isimleri de sayabilirim".

(Skorer)