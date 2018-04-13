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Negredo: En önemlisi kendi maçlarımıza odaklanmamız

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, Akhisarspor'u yendikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de deplasmanda Akhsiarspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta İspanyol golcü Alvarao Negredo, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
 
Negredo, şampiyonluk yarışı hakkında da konuşurken rakiplerinin de puan kayıpları yaşacağını dile getirdi.
 
İşte İspanyol golcünün maç sonundaki sözleri...
 
''İnişli çıkışı bir süreçten bahsediyoruz. Bir forma savaşına girdim. Oynadığım ve gol atıp atamadığım haftalar oldu ama bugün konuşmamız gereken konu, takımın burada aldığı 3 puan...''
 
En önemlisi kendi maçlarımıza odaklanmamız. Tabii ki kendi ipimizi kendimiz kesemiyoruz. Diğer takımların skorlarına bağımlıyız ama biz kendi işimize konsantre olduğumuz zaman muhakkak onlar da takılacaktır.''

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