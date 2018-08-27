Negredo: Oyunun durması tempo yapmamızı engelledi

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından İspanyol golcü Alvaro Negredo'dan açıklamalar geldi.

''OYUNUN DURMASI TEMPO YAPMAMIZI ENGELLEDİ''

İlk yarıda çok kötü oynadıklarını belirten Negredo, ''Uzun bir yenilmezlik serisinden sonra kaybetmek çok üzücü. İlk yarıda inanılmaz kötüydük. İkinci yarı istediğimiz baskıyı kurmaya çalışırken oyunun çok durması, istediğimiz tempoyu yapmamızı engelledi. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik.'' sözlerini kullandı.

''HOCA NE ZAMAN ŞANS VERİRSE OYNARIM''

Kendisini Beşiktaş'ın ilk forveti olarak görüp görmediği sorusuna ise İspanyol golcü, ''Kendimi hiçbir yere koymuyorum. Hocam nerede ne zaman şans verse onu yapmaya çalışacağım.'' cevabını verdi.