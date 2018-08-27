Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Negredo: Oyunun durması tempo yapmamızı engelledi

Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından İspanyol golcü Alvaro Negredo'dan açıklamalar geldi.
 
''OYUNUN DURMASI TEMPO YAPMAMIZI ENGELLEDİ''
 
İlk yarıda çok kötü oynadıklarını belirten Negredo, ''Uzun bir yenilmezlik serisinden sonra kaybetmek çok üzücü. İlk yarıda inanılmaz kötüydük. İkinci yarı istediğimiz baskıyı kurmaya çalışırken oyunun çok durması, istediğimiz tempoyu yapmamızı engelledi. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik.'' sözlerini kullandı.
 
''HOCA NE ZAMAN ŞANS VERİRSE OYNARIM''
 
Kendisini Beşiktaş'ın ilk forveti olarak görüp görmediği sorusuna ise İspanyol golcü, ''Kendimi hiçbir yere koymuyorum. Hocam nerede ne zaman şans verse onu yapmaya çalışacağım.'' cevabını verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı´ndan Malazgirt paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı´ndan Malazgirt paylaşımı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA