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Negredo, Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi yaptı

Beşiktaş'ın Torshavn maçı kadrosuna alınmayan İspanyol yıldız Alvaro Negredo'nun Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ın geçen sene büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği performansı alamadığı Alvaro Negredo, Torshavn maçının kadrosuna alınmadı.
 
Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada yedek soyunan ancak süre almayan İspanyol forvet, ikinci maçta kadroda yer almadı. İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi yapan Negredo için iki kulübün anlaşma aşamasına geldiği ve büyük bir sürpriz yaşanmazsa 32 yaşındaki golcü oyuncunun önümüzdeki sezon ülkesi İspanya top koşturacağı öğrenildi. (DHA)

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