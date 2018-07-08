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Negredo'dan yönetime: Bana git diyen varsa paramı versin

Beşiktaş’tan yılda 4.35 milyon euro kazanan İspanyol golcü, “Benim 1+1 yıllık daha sözleşmem var. Hiç bir yere gitmiyorum. Göndermek isteyen bu parayı öder” dedi.

  • StarSpor
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BEŞİKTAŞ’TA teknik direktör Şenol Güneş’in takımda istemediği, kendisine kulüp bulması söylenen Alvaro Negredo sonunda isyan bayrağını açtı. Beşiktaş’tan yıllık 4 milyon 350 bin euro kazanan İspanyol golcüyü transfer etmek isteyen hiçbir kulüp bu parayı vermeye yanaşmadı. Negredo’dan tüm kulüpler ücretinde yarı yarıya indirim yapmasını istedi.

SON KURUŞUNA KADAR ALIRIM 

Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren ve form tutmaya çalışan Negredo bunun üzerine ülkesi basınına, “Benim Beşiktaş’la 1+1 yıllık daha sözleşmem var. Kaçan şampiyonluktan ben sorumlu tutuluyorum. Hiç bir yere de gitmiyorum. Bana git diyenler sözleşmemdeki miktarı ödemeli. Aksi halde Beşiktaş’ta kalır, paramı da son kuruşuna kadar alırım” açıklamasında bulundu.

GELECEK İÇİN HAZIRLANIYORUM

Sosyal medya hesabına tek başına yaptığı çalışmaların fotoğraflarını koyan Alvaro Negredo, altına da “Gelecek için hazırlanıyorum” notunu düştü. Bilindiği gibi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise Şenol Güneş’in aksi açıklamada bulunmuş ve “Hoca istemediği için değil, sakat olduğu için kampa gelmedi. Ancak maliyeti çok yüksek. Gelecek tekliflere göre satmak istediğimiz bir oyuncu” demişti.

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