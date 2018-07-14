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Neto Galatasaray'a haber gönderdi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynayan Neto, Galatasaray'a haber gönderdi.

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Maicon'un inişli çıkışlı performansı, Koray Günter'in transferi ve Denayer'in belirsiz durumu Aslan'ı stoper arayışına itiyor. Transfer arayışlarına hızla devam eden Cimbom'a Süper Lig'i yakından bilen yıldız isimden haber geldi. Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak tamamlayan Neto menajeri aracılığıyla Galatasaray'a mesaj yolladı. 

Zenit'ten söz alan Portekizli oyuncu, tüm masraflarının karşılanması halinde kiralama bedeli olmadan sarı-kırmızılı takımda oynayabileceğini iletti. G.Saray'ın bu teklife hemen yanıt vermeyip düşünmeye başladığı belirtildi. 

30 yaşındaki Portekizli stoper, geçen sezon 16 maçta Fenerbahçe forması giymişti.

(Fotomaç)

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