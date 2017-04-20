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Alman kaleci Manuel Neuer sezonu kapattı

Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in milli kalecisi Manuel Neuer, Real Madrid maçında ayağının kırılması nedeniyle sezonu kapattı.

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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in Alman milli kalecisi Manuel Neuer'in sezonu kapattığı bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Neuer'in Münih'te muayene edildiği ve sol ayağında bir kemiğin kırıldığına ilişkin teşhisin doğrulandığı belirtildi.

Alman milli kalecinin ameliyat edilmeyeceği ifade edilen açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisinin bu sezon kalan maçlarda formaya giyemeyeceği kaydedildi.

Sezonun son bölümünde takımda yer alamayacağından dolayı üzgün olduğunu belirten Neuer, yeniden sağlığına kavuşmaya odaklanacağını bildirdi.

Neuer, Real Madrid'e 4-2 yenildikleri UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sakatlanmıştı. Alman file bekçisi, bu sezon ligde forma giydiği 26 maçta toplam 13 gole izin verdi.

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