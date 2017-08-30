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Neustadter: Bana gelen resmi bir teklif yok

Adı Spartak Moskova ile anılan Roman Neustadter'den ayrılacağına dair çıkan iddialara cevap geldi.

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Rusya Milli Takım kampında bulunan Neustadter, ''Şu ana kadar ne Spartak Moskova'dan ne de başka bir takımdan bana bir teklif gelmedi. Fenerbahçe'ye de ulaşan resmi bir teklif yok. Fenerbahçe'de mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum.'' dedi.

Milli takımdan davet aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Neustadter, ''Ne zaman milli davet gelse çok mutlu oluyorum. Fenerbahçe'de 6 maçın 5'inde oynadım ve iyi durumdayım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hocamız sadece kampta Almanca konuşmamızı yasakladı.'' dedi.

Fenerbahçe ile bu sezon 6 maça çıkan Neustadter, 2 gol attı.

(Fanatik)

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