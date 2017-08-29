Neustadter Fenerbahçe'de kalıyor

Fenerbahçe'de Simon Kjaer'in ayrılması ile birlikte bu sezon daha fazla şans bulan Roman Neustadter, Rusya'ya transfer olacağı iddialarına cevap verdi.

Rus milli oyuncu, herhangi bir teklif almadığını belirtirken, "Şu ana kadar bana ne Spartak Moskova'dan, ne de herhangi bir Rus kulübünden teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.

"İYİ DURUMDAYIM, HARİKA HİSSEDİYORUM"

Rusya Milli Takımı'na çağrıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Neustadter, "Ne zaman milli davet gelse, çok mutlu oluyorum. Fenerbahçe'de 6 maçın 5'inde oynadım, iyi durumdayım. Harika hissediyorum. Hocamız Almanca konuşmamız yasakladı sadece" diye konuştu.

Rusya Milli Takımı, Dünya Kupası'na hazırlık anlamında Dinamo Moskova ile 3 Eylül'de bir hazırlık maçı yapacak.

TRANSFER TEKLİFİ SAHTE ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Roman Neustadter'e Spartak Moskova'nın bulunduğu iddia edilen 8 milyon euroluk transfer teklifi sahte çıkmıştı. Bazı menajerlerin Moskova kulübü adına hazırladığı anlaşılan sahte teklif Fenerbahçe'ye ulaştırdığı belirtilmişti.

Yapılan incelemeler sonrasında Sarı Lacivertli kulüp bu teklifin gerçek olmadığını tespit etmiş ve menajerle ilgili soruşturma başlatıılmıştı.

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