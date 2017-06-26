ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Neven Spahija, Maccabi FOX Tel Aviv ile anlaştı

Fenerbahçe eski Başantreörü Hırvat Neven Spahija, Maccabi FOX Tel Aviv ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NBA takımlarından Atlanta Hawks’ta asistan koç olarak görev yapan Fenerbahçe eski Başantreörü Hırvat Neven Spahija, Maccabi FOX Tel Aviv ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Yaklaşık 3 buçuk yıldır Atlanta Hawks’ta asistan koçluk görevini sürdüren ve 2011-2012 sezonunda da Fenerbahçe Ülker’de başantrenörlük görevini üstlenmiş olan Neven Spahija, yeni sezonda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv’de görev alacak.

İsrail ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Hırvat hoca, Maccabi FOX Tel Aviv’i 2006-2007 sezonunda da çalıştırmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA