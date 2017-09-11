Nevzat Aydın Trabzonspor Basketbola sponsor olacak

Kulübün yaşadığı ekonomi dar boğazını aşmak için sponsor görüşmelerine devam eden Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, aynı zamanda hafta sonu yapılacak olan kongre için de görüşmelerini sürdürüyor. Şu anda yönetimde yapacağı 4-5 yönetici değişikliğinde yeni isimlerle bu akşam bir araya gelmeyi planlıyor.

Öte yandan eski yöneticilerden Levent Erkuloğlu, görüşmelerini sürdürüyor. Başkan adayı olacak mısınız? sorusuna, “Hayır ben basketbolun kötü yönetilmemesi ve hep yaşaması için uğraşıyorum. Gerekirse Başkan Hopikoğlu ile birlikte diğer eski yeni yöneticilerle birlikte hareket ederek güçlü bir şekilde yola devam etmesi için çabalıyorum” dedi. İstanbul’da Erkuloğlu yöneticilerle ve basket camiasından bazı temaslarda bulunduğu öğrenildi.

Bu arada Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın’ın yöneticilerden Muharrem Usta’nın ikinci adamı Gençağa Meriç ile bir araya gelerek baskete sponsor olabileceğini ifade ettiği öğrenildi. Rakamın ise 1 milyon dolar olduğu ifade edilirken hangi şartlarda sponsor olmak istediği ise henüz netleşmedi.

Başkan Abiş Hopikoğlu ise sponsor görüşmelerinin sürdüğünü belirtirken Nevzat Aydın ve Gençağa Meriç görüşmesi ile ilgili soruya cevap vermedi. Daha önce Hekimoğlu sponsor olmak istedi fakat kongre süreci nedeniyle 500 Bin Euro'luk sponsor teklifini taraf olmamak adına çektiğini söylemişti.

(Haber61)