Nevzat Aydın'ın Muharrem Usta paylaşımı olay oldu
Trabzonspor Kulübü eski yöneticisi Nevzat Aydın'dan, başkan Muharrem Usta hakkında olay bir paylaşım geldi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta düzenlediği basın toplantısında kendisinden önceki yönetimler ve yönetiminden ayrılan eski yönetici arkadaşları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Muharrem Usta'nın açıklamalarında tepki gösterdiği ve hedef aldığı isimlerden biri olan eski yönetici Nevzat Aydın'ın, Usta'nın basın toplantısının bitmesinin hemen ardından sosyal medya hesabından olay bir paylaşım yaptı.
Nevzat Aydın yaptığı paylaşımda 'Yalan makinesi' ifadesini kullandı. Aydın'ın bu paylaşımının Muharrem Usta'nın açıklamalarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
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