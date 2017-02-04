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Nevzat Şakar Hakan Çalhanoğlu gerçeklerini anlattı

FIFA tarafından Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay futbol oynamama cezasının CAS tarafından onanmasının ardından o dönemin Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, yaşananları bütün detaylarıyla anlattı.

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İŞTE NEVZAT ŞAKAR'IN AÇIKLAMALARI:
 
"O dönemde 3 genç oyuncu tespit ettik. Salih Uçan, Okay Yokuşlu ve Hakan Çalhanoğlu. Abdullah Ercan ve Ersun Yanal, TFF'de görev yapıyordu. Onlardan da referans aldık. Hakan'ın babası Hüseyin Çalhanoğlu ve menajeri Bektaş Demirtaş'la anlaştık. 5 yıllık sözleşme imzaladık ve önden 100 bin Euro Hüseyin Çalhanoğlu'na 100 bin Euro da Bektaş'a verdik.
 
Parayı alıp gittiler; sonra yaptığımız akite uymadılar. Oyuncu takımımıza gelmedi. 'Parayı iade edin' dedik ama vermediler. Sonra dava açtık. Geçen yıl FIFA'da davayı kazandık, şimdi de CAS onadı. Bizden aldıkları parayı geri vermeleri için bekledik ama oyuncunun ne babası ne de menajeri bu parayı vermedi. Şimdi Trabzonspor, 'Milli Takım'ın oyuncusuna ceza aldırdı' diyorlar. Bunu söylemek bize yapılmış bir haksızlık. Sorumluluk TFF'dedir. Federasyonun devreye girip, bu işi çözmesi gerekirdi. Onları suçlu buluyorum."
 
BİZ İNSAFLI DAVRANDIK
 
Her şeye rağmen insaflı davrandıklarını belirten Şakar, "Ortaya çıkan karar daha da ağır olabilirdi. Sözleşmede, anlaşmayı bozanın 1 milyon Euro ceza ödemesi maddesi vardı. Biz üstüne gitseydik. Şimdi ayrıca 1 milyon Euro ödemek zorunda kalacaklardı. Özellikle menajeri Bektaş Demirtaş son derece yanlış davranışlarda bulundu. 'Biz sizinle sözleşme yaptık ama bir sorun çıktı, oyuncu Almanya'da kalmak istiyor. Alın bu da sizden aldığımız 200 bin Euro' deseydi olay kapanırdı. 'İade edin' dedik. Etmediler." diye konuştu.
 
Yönetici Nevzat Aydın da konu ile ilgili şunları söyledi: "Trabzonspor'a imza atıp, parayı alıp ortadan kaybol. Sonra hakkımızı arayınca 'Ama milli futbolcu' Ben ona milli olamazsın demedim ki. Hakan Çalhanoğlu'nun milli futbolcu olması zerre umrumda değil."

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