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New Orleans Pelicans, sahasında Portland Trail Blazers'ı yenerek seriyi 4-0 yaptı ve konferans yarı finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turu 4. maçında New Orleans Pelicans, sahasında Portland Trail Blazers'ı 131-123 yenerek seriyi 4-0 yaptı ve konferans yarı finaline yükseldi.

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NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Pelicans, Anthony Davis ve  Jrue Holiday ikilisinin 88 sayı kaydettiği maçta Trail Blazers'ı 131-123 mağlup  ederek play-off ilk turu serisini 4-0 kazandı ve Batı Konferansı'nda yarı finale  çıktı.
 
Pelicans'ta Anthony Davis 47 sayı, 11 ribaunt, Jrue Holiday 41 sayı, 8  asistle galibiyette önemli rol oynadı. Davis, 47 sayıyla Pelicans'ın  play-off'lardaki kulüp sayı rekorunu da kırdı.
 
Trail Blazers'ta CJ McCollum'un 38, Al-Farouq Aminu'nun 27, Damian  Lillard'ın 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
 
New Orleans Pelicans, Batı Konferansı yarı finalinde, Golden State  Warriors-San Antonio Spurs (3-0) serisinin galibiyle karşılaşacak.
 
Philadelphia deplasmanda kazandı
 
Doğu Konferansı play-off ilk turu 4. maçında Philadelphia 76ers,  deplasmanda Miami Heat'i 106-102 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük yakaladı.
 
Philadelphia 76ers'ta Ben Simmons, 17 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle  "triple-double" yaptı. Simmons, bir play-off maçında "triple-double" yapan 5.  çaylak oyuncu oldu. Joel Embiid'in 14 sayı, 12 asistlik performans sergilediği  76ers'ta JJ Redick 24 sayıyla mücadele etti.
 
Konuk takımda milli basketbolcu Ersan İlyasova, 23 dakika süre aldığı  mücadelede 10 sayı, 8 ribauntla oynadı. Furkan Korkmaz ise karşılaşmada forma  giymedi.
 
Heat'te Dwyane Wade 25, Goran Dragic 20, James Johnson 15 sayı üretti.
 
NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.
 
Sonuçlar
 
Miami Heat-Philadelphia 76ers: 102-106 (1-3)
New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 131-123 (4-0)
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 121-105 (1-2)
Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 115-102 (2-1)

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