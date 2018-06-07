Newcastle Skrtel için girişimlere başladı
Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel için karar haftası...
BENITEZ İSTİYOR
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da teknik direktör Rafa Benitez, Skrtel'in kadroya katılmasını çok istiyor... İngiliz ekibinin yöneticilerinin bu hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturacağı öğrenildi.
ÇOK ELEŞTİRİLDİ
Sarı-Lacivertli yönetimin de yüksek maaşı olan 33 yaşındaki futbolcuyu göndermek için kolaylık sağlayacağı bildirildi. Martin Skrtel, son sezonunda oynadığı futbolla taraftarların eleştirilerine maruz kalmıştı..
(Takvim)
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