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Newcastle United Garry Rodrigues için 6 milyon pound teklif etti Galatasaray kabul etmedi

Galatasaray'ın genç futbolcusu Garry Rodrigues'e süper bir teklifin geldiği ortaya çıktı.

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Başkan Dursun Özbek, 3 haftadır Garry Rodrigues’le ilgili temaslarda bulunan Newcastle United’a kesin yanıtını verdi! 
 
G.Saray’da yıldızını parlatan Rodrigues ile alakalı perde arkasında 3 haftadır sıcak gelişmeler yaşanıyor. 
 
İngilizlerin, sezona 2 asistle başlayan ve Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nda önceki gün Güney Afrika ağlarına 2 gol bırakan Rodrigues için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. 
 
Cimbom geçen yıl PAOK’tan 3.5 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Rodrigues’e yapılan 6 milyon Pound’luk teklifi reddetti. 
 
Başkan Dursun Özbek, sportif direktör Cenk Ergün ve teknik direktör Tudor’un ortak kararı, oyuncunun satılmaması oldu.
 
Özbek de, İngilizlere, “21. şampiyonluk gelmeden bir yere gidemez” yanıtını verdi. 
 
Rodrigues 19 Ağustos’ta Ankara’daki Osmanlıspor-G.Saray maçında tribünden izleyen Newcastle scoutları, olumlu rapor verince teknik direktör Benitez de oyuncuyu istedi. 
 
6 milyon Pound önerip cevap bekleyen Newcastle’a şu yanıt verildi: Şampiyonluk için takıma önemli yatırımlar yaptık. Takımın, Rodrigues gibi önemli bir parçasını size vermemiz mümkün değil. Onu bırakamayız. (Hürriyet)

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