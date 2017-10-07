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Newcastle United'ın yıldızı Jonjo Shelvey arkadaşlarının kavgasını ayırdı, elini kırdı

Newcastle United'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, takım arkadaşlarının kavgasında araya girmeye çalışırken elini kırdı.

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Caner Erkin ve Anderson Talisca arasında yaşandığı iddia edilen soyunma odası kavgasının yankıları hala sürerken konuyla alakalı benzer bir haber de İngiltere'den geldi.
 
İddialara göre, Newcastle United'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, takım arkadaşlarının kavgasında araya girmeye çalışırken elini kırdı.
 
Olay sonucunda elindeki kırığın ciddi ciddi olması sebebiyle Shelvey'in bir süre koruyucu bandajla antrenmanlara ve maçlara çıkacağı açıklandı.
 
Newcastle'ın antrenmanı sonrasında takım arkadaşları Jamaal Lascelles ve Mohamed Diamé arasında çıkan kavgayı engellemek için ikilinin arasına giren 25 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun çıkan arbede sırasında elinin kırıldığı iddia edildi. Sporx
 
 

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