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Neymar Ballon d'Or ödülünü alırsa 3 milyon euro prim alacak

Fransa basını PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın sözleşmesinde Ballon d'Or ödülü için 3 milyon Euro'luk prim maddesi yer aldığını iddia etti.

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22 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle futbol tarihinin en pahalı transferi olarak PSG kadrosuna katılan Neymar için kulübü Ballon d'Or ödülünü kazanması için adeta teşvik verdi. 

Le Parisien gazetesinin haberine göre; 2022'ye kadar sürecek sözleşmesiyle aylık net 3 milyon euro elde edecek olan Neymar, önümüzdeki 5 yıl boyunca kazanacağı her Ballon d'Or için kulübünden 3 milyon euro prim alacak. Neymar son olarak 2015 yılında Ballon d'Or ödülü için finalistler arasına kalmış ama Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından üçüncü sırada yer almıştı.

(DHA)

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