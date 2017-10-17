Neymar Ballon d'Or ödülünü alırsa 3 milyon euro prim alacak

22 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle futbol tarihinin en pahalı transferi olarak PSG kadrosuna katılan Neymar için kulübü Ballon d'Or ödülünü kazanması için adeta teşvik verdi.

Le Parisien gazetesinin haberine göre; 2022'ye kadar sürecek sözleşmesiyle aylık net 3 milyon euro elde edecek olan Neymar, önümüzdeki 5 yıl boyunca kazanacağı her Ballon d'Or için kulübünden 3 milyon euro prim alacak. Neymar son olarak 2015 yılında Ballon d'Or ödülü için finalistler arasına kalmış ama Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından üçüncü sırada yer almıştı.

(DHA)