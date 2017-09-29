Neymar, Edinson Cavani ile yaşadığı krizle ilgili ilk kez konuştu
Fransa takımlarından Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar, Edinson Cavani ile yaşadıkları gerginlik hakkında ilk kez konuştu.
Paris Saint-Germain kariyerine son derece parlak bir başlangıç yapan Neymar, Lyon maçında penaltıyı kullanmasına izin vermeyen Edinson Cavani ile arasındaki hiçbir sorun bulunmadığını söyledi.
Bazı gazetelerin haber uyduracak kadar ileri gittiklerini dile getiren Neymar; “Bazıları hiçbir fikirleri olmadığı konularda konuşuyor. Hedefleri soyunma odamıza sızmak. Bunu yapamayınca da olmayan şeyleri yazıyorlar” dedi.
Neymar, Paris Saint-Germain’de penaltı vuruşlarını bundan böyle kimin kullanacağına da karar verdiklerini belirtti.
Brezilyalı yıldız aldıkları kararın kazanacakları ilk penaltıya kadar bir sır olarak kalacağını vurguladı.
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