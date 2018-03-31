Neymar: Ronaldo ve Messi gibi olmak istiyorum

Sezon başında 222 milyon Euro'ya Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Neymar, Real Madrid'e transfer olacağı dedikodularının olduğu dönemde Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

''10 YILDIR DÜNYANIN TEPESİNDE''

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'yu örnek aldığını belirten Neymar, ''Ronaldo'ya inanılmaz saygım var, tarih yazmış bir futbolcu. Ronaldo benim için bir referans noktası. 10 yıldır dünyanın tepesinde. Tıpkı Lionel Messi gibi. Ben de onlar gibi olmak için hevesleniyorum'' diye konuştu.

''PARİS'E TARİH YAZMAYA GELDİM''

Sezon sonunda Real Madrid'e transfer olacağı dedikoduları hakkında da konuşan Brezilyalı yıldız, ''Paris'e tarih yazmak için geldim ama ayrılacağıma dair dedikodular dönüyor. Takımda mutluyum ve dedikodulara verecek bir cevabım yok'' dedi.

(Sporx)