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Neymar'a kendi ülkesinde vergi cezası

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Neymar'a, vergi borcunu ödemekte gecikmesi gerekçesiyle ülkesi Brezilya'da 3,8 milyon real (yaklaşık 4,4 milyon lira) para cezası verildi.

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Brezilya mahkemesi tarafından alınan kararla, Neymar'ın vergi  borçlarını ödemekte gecikerek "kötü niyet" göstermesi gerekçesiyle 3,8 milyon  real para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Neymar'ın ailesi ve üç temsilcisine  de aynı gerekçeyle çeşitli miktarlarda para cezası verildi.

Mahkeme, 2011-2013 yılları arasında elde ettiği reklam gelirlerinden  bir kısmını maliyeye bildirmeyerek vergi kaçırdığı gerekçesiyle Neymar'ın mal  varlığından 62,2 milyon dolarlık kısmına 2015 yılında el koymuştu.

Brezilyalı futbolcunun karara itiraz hakkı bulunuyor.

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