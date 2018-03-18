Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Neymar'ın istediği yıllık ücret dudak uçuklattı!

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın kulübünden talep ettiği yeni maaş dudak uçuklattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Son olarak Paris Saint Germain'in Olimpik Marsilya ile oynadığı Ligue 1 maçında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalması beklenen Neymar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere'de yayım yapan The Times gazetesinin haberine göre Brezilyalı süperstar, PSG yönetiminden şok bir talepte bulundu.

Haberde bir süredir Paris'ten ayrılmayı düşündüğü belirtilen Neymar'ın PSG yönetiminden yıllık 52 milyon sterlin (72,5 milyon dolar) talep ettiği iddia edildi.

Neymar'ın kulüpten ayrılmak istemesinin altında yatan nedenlerinse hakemlerin kendisini korumaması, görece düşük oyun kalitesi, vasat zeminler ve otobüs yolculukları olduğu öğrenildi.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi, final maçları Diyarbakır´da oynanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi, final maçları Diyarbakır´da oynanacak

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA