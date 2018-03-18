Neymar'ın istediği yıllık ücret dudak uçuklattı!

Son olarak Paris Saint Germain'in Olimpik Marsilya ile oynadığı Ligue 1 maçında sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalması beklenen Neymar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere'de yayım yapan The Times gazetesinin haberine göre Brezilyalı süperstar, PSG yönetiminden şok bir talepte bulundu.

Haberde bir süredir Paris'ten ayrılmayı düşündüğü belirtilen Neymar'ın PSG yönetiminden yıllık 52 milyon sterlin (72,5 milyon dolar) talep ettiği iddia edildi.

Neymar'ın kulüpten ayrılmak istemesinin altında yatan nedenlerinse hakemlerin kendisini korumaması, görece düşük oyun kalitesi, vasat zeminler ve otobüs yolculukları olduğu öğrenildi.

(Fanatik)