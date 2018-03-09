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Neymar'ın yeni adresi Real Madrid oluyor

Real Madrid’de Neymar rüyası bitmiyor. PSG’nin 400 milyon euro talep edeceği transfer için ilk görüşmeler Paris’te yapıldı.

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Real Madrid’in Neymar rüyası devam ediyor. İspanyol devinin Brezilyalı yıldız için sezon sonu atağa geçeceği belirtildi.

AS Gazetesi’nde yer alan habere göre, PSG’nin de 400 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

Real Madrid kulübüne bağlı yetkililerin, Paris’te 2 avukat ve Neymar’ın babası ile bir toplantı gerçekleştirdiği, transfer detaylarını konuştukları da iddia edildi. 400 milyon euronun yanında Neymar’a çeşitli başarı bonusları ve primleri de verileceği, çok büyük rakamların ortaya çıkacağı kaydedildi. 

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