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Neymar'ın yeni stili herkesi şaşırttı

Sakatlığı nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalacak olan Brezilyalı futbolcu Neymar, yeni saç stilini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Paris Saint-Germain forması giyen yıldız futbolcu Neymar, sosyal medya hesabından yeni saç stilini paylaştı.

Saç tarzında sürekli değişiklik yapan Brezilyalı oyuncunun yeni stili büyük etkileşim alırken, takipçilerinin çoğu Neymar'ın yeni saçlarını beğendi.

Bilindiği gibi yıldız ismin yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmış, Brezilyalı futbolcunun Dünya Kupası'nı kaçırma riski doğmuştu.

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