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Neymar'la Cavani arasında yumruk yumruğa kavga!

Lyon maçında duran top tartışması yaşayan Neymar'la Cavani, soyunma odasında yumruk yumruğa kavga etti.

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Geçtiğimiz günlerde oynanan PSG - Lyon maçında Neymar ve Cavani arasında yaşanan frikik ve penaltı kavgası soyunma odasına da yansıdı. Kazanılan bir penaltıda ise Neymar topu almak istedi ancak Uruguaylı yıldız vermedi.

İkili arasındaki gerginliğin soyunma odasında da devam ettiği iddia edildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Neymar ve Cavani soyunma odasında kavga etti. Araya giren takım arkadaşları ikiliyi ayırdı.Cavani, maç gecesi Neymar'ı sosyal medya hesaplarından silerek öfkesini birkez daha gösterdi.

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