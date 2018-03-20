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N'Golo Kante PSG'e gitmeyeceğini açıkladı

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain'in önümüzdeki sezon için en büyük transfer hedeflerinden biri olan Chelsea'nin Fransız yıldızı Kante, Chelsea'de kalacağını açıkladı.

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Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain'in önümüzdeki sezon için en büyük transfer hedeflerinden biri olan Chelsea'nin Fransız yıldızı Kante, Chelsea'de kalacağını açıkladı.

2016 yılında 60 milyon euro karşılığında Leicester City'den Chelsea'ya transfer olan Kante'yi önümüzdeki sezon kadrosuna katmak için çalışmalara başlayan PSG, Fransız futbolcu ile beraber Eden Hazard'ı da Londra'dan kopartarak en büyük hedef Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlıyordu ancak evdeki hesap en azından şimdilik çarşıya uymadı.

Chelsea'de mutlu olduğunu ifade eden Kante, "Ben, Chelsea'nin oyuncusuyum ve kulübümde mutluyum, Chelsea benim evim ve burada kalacağım. Bu sezon ligi ilk 4 sıra içerisinde bitirerek önümüzdeki sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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