Kante, Chelsea'den önce Arsenal'in de kendisini istediğini itiraf etti

N'Golo Kante'den Arsenal ve Arsene Wenger itirafı geldi... İngiltere Premier Lig'in lideri Chelsea'nin bu sezon en çok göze çarpan isimlerinin başında gelen Fransız futbolcu, İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Kante, Chelsea'ye transfer olmadan önce bir başka Londra kulübü Arsenal'in de kendisiyle ilgilendiğini belirtirken ''Arsenal'in bana olan ilgisi diğer büyük kulüpler kadar değildi. Bu yüzden Arsenal yerine Chelsea'ye gitmeye karar verdim.'' dedi.

Chelsea'nin oynadığı 30 maçın 29'unda sahada olan 26 yaşındaki futbolcu, Chelsea'de Antonio Conte'nin orta sahadaki vazgeçilmezleri arasına girdi.

Kante, geçen sezon Leicester City'de şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra sezon başında 35 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu.