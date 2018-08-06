Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

N'Golo Kante'den Kasımpaşa'ya ziyaret

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Fransız futbolcu N'Golo Kante, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.
 
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa Milli Futbol Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Kante'nin, Kemerburgaz Tesisleri'nde Kasımpaşalı futbolcular ve yöneticilerle bir araya geldiği ifade edildi.
 
Yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Kante'nin lacivert-beyazlı futbolcularla sohbet ettiği ve hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Venezuela Devlet Başkanı Maduro´nun konuşması sırasında patlama oldu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro´nun konuşması sırasında patlama oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA