Qumar Niasse Hull City'e kiralandı
Transfer döneminde adı Türk takımlarıyla da anılan Oumar Niasse, Hull City'e kiralandı
Hull City, Everton'da forma giyen eski Akhisarsporlu Oumar Niasse'ı sezon sonuna kadar kiraladı.Her transfer döneminde adı Türk takımlarıyla anılan Niasse, Hull City'e transfer oldu.
Everton'da kadro dışı kalan Senegalli futbolcunun, Hull City'e kiralandığı resmen duyuruldu.
Niasse geçen sezon 18 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olmuştu.
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