Nice, Bafetimbi Gomis'e talip oldu

Mario Balotelli'nin idmanlara katılmasına rağmen Nice'le sözleşme yenilemediği ortamda Fransız ekibinin, Çin'den ayrılan Anthony Modeste ve Gomis'i listesine aldığı iddia edildi. Ayrıca Birleşik Arap Emirliklerinden de başarılı futbolcuya, bir teklif olduğu, hatta görüşmelerin de başladığı ileri sürüldü.

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