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Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere: Balotelli fedakarlık yapıp imzalamaya yakın

Fransa Ligi takımlarından Nice'in başkanı Jean-Pierre Rivere, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda oynayan Balotelli hakkında konuştu.

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Mario Balotelli, yeni sezonda hangi takımda olacak? Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Nice takımında geçiren İtalyan golcü için Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere'den açıklamalar geldi.

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a konuşan Rivere, ''Balotelli ekonomik olarak fedakarlık yapıp Nice ile imzalamaya yakın. Bizimle beraber devam etmek istiyor. Görüşmeler devam ediyor'' dedi.

2018 Dünya Kupası'nda İtalya Milli Takımı'na seçilebilmek için rahat oynayabileceği bir takım seçmek isteyen Balotelli'nin bu sebeple Nice'i seçtiği belirtildi.

26 yaşındaki yıldız forvet, geçtiğimiz sezon Nice'de toplam 28 maça çıkarken 17 gol atma başarısı göstermişti.  (Sporx)

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