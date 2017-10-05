Nice, Wesley Sneijder'i takımdan gönderiyor

Wesley Sneijder'in Nice'teki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, geldiğinden bu yana maçların çoğunu yedek kulübesinde ve tribünde tamamladı. Hollandalı, uzun süredir formasından uzak ve bu nedenle de milli takımdan da davet alamadı.

YENİ ROTA AMERİKA

Hollanda basını, Sneijder'in yeni rotası olarak Amerika'yı gösterdi ve detayları şu şekilde aktardı; Yolanthe Cabau, Wesley Sneijder'in ABD'ye transer olmasını istiyordu ancak yaz transfer döneminde bu mümkün değildi çünkü MLS'te transfer sezonu kış ayında başlıyordu. Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau, birkaç ay içinde ABD'ye geçiş yapabilir ve gelen bilgilere göre ikili bunu yapmayı planlıyor.

WESLEY ABD YOLCUSU

Hollanda Milli Takımı'nın teknik Direktörü Dick Advoocat, Wesley Sneijder'i fit olmadığı gerekçesiyle milli takıma davet etmediğini açıkladı ancak tecrübeli teknik adam, daha sonra taktiksel nedenlerden ötürü yıldız oyuncuya çağırmadığını söyledi. Fransa'da forma şansı bulmakta zorlanan Sneijder için en iyi çözüm yolu ABD'ye transfer olmak gibi duruyor.

''ABD İYİ BİR OPSİYON''

Wesley Sneijder, Galatasaray'dan ayrılmadan kısa bir süre önce Amerika için, "Çin'den teklif aldım fakat kabul etmedim. Amerika benim için iyi bir opsiyon olabilir. Çin'den gelen teklif maddi açıdan iyiydi. Ancak hiçbir zaman benim için ciddi bir opsiyon olmadı. İlginç opsiyonlardan biri de Hollanda'ya geri dönmek. Ama Amerika daha güzel bir yer. En mantıklı olasılıklar ortada" şeklinde konuşmuş ancak sürpriz bir şekilde Fransa'nın yolunu tutmuştu

Öte yandan Nice teknik direktörü Lucian Favre, ''Favre: "Sneijder kariyerini ABD veya Çin'de sürmek istiyordu. Dünya Kupası'nda oynamak istiyorsa Avrupa'da kalması gerektiğini söyledim'' ifadelerini kullanmıştı.''

(Sporx)