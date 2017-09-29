Nice'te Favre ile Sneijder arasında kriz

Nice Teknik Direktörü Lucien Favre, Wesley Sneijder'i kadroya almaması için yaptığı, "4-4-2 oynuyoruz, ona burada yer bulmam zor" açıklamasının ardından Hollandalı yıldızla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Sneijder'in durumunu anladığını ve onun bu şartları kabul etmesinin zor olduğunu belirten Favre, "Mantıklı olarak bunu kabul etmesi kolay değil. Eğer bir oyuncu olsaydım, ben de aynı düşünürdüm. Başka türlüsünü düşünmek, aptallık olurdu. Zor olsa da, durumunu anlıyorum. Eminim er ya da geç ona ihtiyacımız olacak. Takvimimiz sıkışık olduğundan, bir zaman ona ihtiyaç duyacağız" ifadelerini kullandı.

Favre, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, "Biz 4-4-2 oynuyoruz. O 9 numaranın arkasında, 9,5 gibi oynuyor. Ona kadroda yer bulmam zor. Bunu ona da açıkladım" ifadelerini kullandı.

Wesley Sneijder, Nice'in Vitesse ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde kadroya dahil edilmemişti. Hollandalı yıldız, bu sezon sadece 3 maçta Nice forması giydi ve 265 dakikada skor katkısı veremedi.

(Sporx)