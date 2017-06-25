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Nicola Melli Real Madrid'e gidiyor

Fenerbahçe'nin söz kestiği Nicola Melli için İspanyol devi Real Madrid devreye girdi.

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Basketbolda Euroleague ve Türkiye Ligi şampiyonu Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Nicola Melli'nin transferi çıkmaza girdi.

Sarı-lacivertlilerin henüz sezon bitmeden söz kestiği 26 yaşındaki basketbolcu için İspanyol devi Real Madrid devreye girdi. Euroleague'de Fenerbahçe'ye elenen İspanyol ekibinin İtalyan forveti alarak sarı-lacivertli kulübün transfer politikasını baltalamak istediği öğrenildi.

(Akşam)

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