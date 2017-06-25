Nicola Melli Real Madrid'e gidiyor
Fenerbahçe'nin söz kestiği Nicola Melli için İspanyol devi Real Madrid devreye girdi.
Basketbolda Euroleague ve Türkiye Ligi şampiyonu Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Nicola Melli'nin transferi çıkmaza girdi.
Sarı-lacivertlilerin henüz sezon bitmeden söz kestiği 26 yaşındaki basketbolcu için İspanyol devi Real Madrid devreye girdi. Euroleague'de Fenerbahçe'ye elenen İspanyol ekibinin İtalyan forveti alarak sarı-lacivertli kulübün transfer politikasını baltalamak istediği öğrenildi.
(Akşam)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.