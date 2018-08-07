Nicolas Isimat-Mirin Beşiktaş'tan haber bekliyor

VİDA’NIN satılması halinde stopere hızlı şekilde takviye yapmayı planlayan Beşiktaş’ın istediği PSV’li, Mirin beklemede. Oyuncu ile Beşiktaş arasında yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ancak PSV’nin 6 milyon euroluk bir bedel biçmesi nedeniyle sıkıntı olduğu da vurgulandı. Hollanda basını 26 yaşındaki stoper Nicolas Isimat-Mirin’in ayrılığa sıcak baktığını da belirtti. Oyuncunun menajeri Kees Ploegsma da, iki taraf arasındaki görüşmeler yapıldığını doğruladı. Mirin geçen sezon PSV’de 32 maçta 1 gol atıp, 1 de asist yaptı.

(Aksam)