Nicolas Isimat-Mirin Beşiktaş'tan haber bekliyor
Hollanda basınına göre eğer Vida giderse Mirin Kartal olacak.
VİDA’NIN satılması halinde stopere hızlı şekilde takviye yapmayı planlayan Beşiktaş’ın istediği PSV’li, Mirin beklemede. Oyuncu ile Beşiktaş arasında yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ancak PSV’nin 6 milyon euroluk bir bedel biçmesi nedeniyle sıkıntı olduğu da vurgulandı. Hollanda basını 26 yaşındaki stoper Nicolas Isimat-Mirin’in ayrılığa sıcak baktığını da belirtti. Oyuncunun menajeri Kees Ploegsma da, iki taraf arasındaki görüşmeler yapıldığını doğruladı. Mirin geçen sezon PSV’de 32 maçta 1 gol atıp, 1 de asist yaptı.
(Aksam)
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