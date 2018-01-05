Nigel de Jong, Ajax'la anlaştı

İlk yarı boyunca A2 takımıyla çalışıp 1 milyon 250 bin euro'yu cebine indiren Hollandalı,Ajax ile anlaştı.

Lüks araba işine giren de Jong'a ikinci yarıdan alacaklarına mahsuben 250 bin euro daha verilip sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Hollandalı eşi ve çocuklarını ise eğitimleri devam ettiği için haziran ayına kadar Türkiye'de bıraktı. De Jong, İstanbul'a gidip gelecek.

(Fotomaç)