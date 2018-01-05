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Nigel de Jong resmen Mainz'da

Galatasaray ile bulunan sözleşmesini bugün karşılıklı anlaşma ile fesheden Nigel de Jong, Almanya Ligi ekiplerinden Mainz 05'e transfer oldu.

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Galatasaray ile bulunan sözleşmesini bugün karşılıklı anlaşma ile fesheden Nigel de Jong, Almanya Ligi ekiplerinden Mainz 05'e transfer oldu.

Hollandalı futbolcu, kendisini bu sezon sonuna kadar Almanya temsilcisine bağlayan sözleşmeye imza attı. Nigel de Jong, bu sezon sarı-kırmızılı formayla hiçbir maçta süre almadı.

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