Nihat Kahveci: 35'in arasına virgül koyup 3,5 gol at bari

Beşiktaş'a transfer olduğunda 385 gol sözü veren Alvaro Negredo'ya Nihat Kahveci'den sürpriz sözler geldi.

Nihat Kahveci, Tivibu Spor'da yayınlanan programda Alvaro Negredo'ya ağır eleştiriler yaptı.

İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları;

Cenk, Şampiyonlar Ligi'nde o kadar gol atıyor ve maçtan sonra mütevazı konuşuyor. Sen dakika bir Türkiye'ye gelip 35 gol atacağım diye imza atıyorsun. 35'in arasına virgül koyup 3,5 gol at bari. 35 istemiyorum yani.

SANTRFORU OLAMAZ

Valencia'da seyirciler Negredo'yu ıslıklıyorlardı. Demba Ba, Mario Gomez, Aboubakar'dan sonra Negredo, Beşiktaş'ın santrforu olamaz. Gol de atsa Beşiktaş'ın santrforu değil. (Sporx)