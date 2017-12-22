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Nihat Kahveci, Fatih Terim'e Şenol Güneş üzerinden göndermede bulundu

Galatasaray'ın dün gece yarısı tecrübeli teknik adam Fatih Terim ile anlaştığını duyurmasının arından eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci'nin attığı tweet dikkat çekti...

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Türk futbolunun en kariyerli teknik adamı olan ve Galatasaray  takımıyla birçok ulusal ve uluslararası önemli başarıya imza atan Fatih Terim,  aradan geçen 4 yılı aşkın süreden sonra bir kez daha sarı-kırmızılı ekibin başına  geçti.

Galatasaray'ın bu anlaşmayı duyurmasının ardından eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci'nin attığı tweet dikkatlerden kaçmadı..

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