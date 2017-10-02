Nihat Kahveci: Olcay Şahan golden sonra sadece sussa yeterdi, özür dilemesi yanlış

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısındaki ilk golünü kaydeden Olcay Şahan'ın eski takımına gol attığı için gol sevinci yaşamaması ve taraftardan özür diler gibi elini kaldırmasına siyah beyazlıların eski futbolcusu Nihat Kahveci tepki gösterdi.

Kahveci "Olcay'ın orda golü atıp elini kaldırıp özür dilemesi yanlış. Zaten golü attıktan sonra susman taraftara saygıdır. Ama sen özür dilersen adama o zaman niye gol attın derler." ifadelerini kullandı.