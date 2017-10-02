Nihat Kahveci: Olcay Şahan golden sonra sadece sussa yeterdi, özür dilemesi yanlış
Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Nihat Kahveci'den Trabzonspor'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan'a eleştiri geldi.
Trabzonspor'un Beşiktaş karşısındaki ilk golünü kaydeden Olcay Şahan'ın eski takımına gol attığı için gol sevinci yaşamaması ve taraftardan özür diler gibi elini kaldırmasına siyah beyazlıların eski futbolcusu Nihat Kahveci tepki gösterdi.
Kahveci "Olcay'ın orda golü atıp elini kaldırıp özür dilemesi yanlış. Zaten golü attıktan sonra susman taraftara saygıdır. Ama sen özür dilersen adama o zaman niye gol attın derler." ifadelerini kullandı.
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