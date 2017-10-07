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Nijerya, Dünya Kupası biletini kaptı!

2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Zambiya'yı 1-0 mağlup eden Nijerya, gelecek yıl düzenlenecek organizasyona katılmaya hak kazandı.

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2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Zambiya'yı 1-0 mağlup eden Nijerya, gelecek yıl düzenlenecek organizasyona katılmaya hak kazandı. Akwa Ibom eyaletindeki Uluslararası Godswill Akpabio Stadı'nda oynanan B Grubu mücadelesinde Nijerya, Zambiya'yı konuk etti.
 
İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 73. dakikasında Alexander Iwobi ile ağları sarsan Nijerya, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
 
Bu sonucun ardından grupta son maçlar öncesi puanını 13'e çıkaran Nijerya, gelecek yıl Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na Afrika kıtasından katılmayı garantileyen ilk takım oldu.
 
Afrika Uluslar Kupası'nda 3 şampiyonluğu bulunan Nijerya, tarihinde 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

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