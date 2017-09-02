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Nordin Amrabat, Leganes'e transfer oldu

La Liga ekibi Leganes, Watford'dan Nordin Ambrabat'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattıklarını açıkladı.

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Geçen sezon başında Malaga'dan Watford'a 8.5 milyon euroya transfer olan Nordin Ambarabat'ın gelecek sezon Leganes'te forma giyeceği duyuruldu.

Premier Lig'de geçen sezon 29 maça çıkan 30 yaşındaki Ambarat, 3 asist yapmıştı.

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