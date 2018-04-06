Normal sezonun en değerli oyuncusu Scottie Wilbekin oldu

Eurocup’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile normal sezonun MVP’si belli oldu. Darüşşafaka’nın finale çıkmasında büyük rol oynayan yıldız basketbolcu Scottie Wilbekin, normal sezonun en değerli oyuncusu seçildi. Eurocup’ta Daçka ile 16 müsabakaya çıkan Wilbekin, 31 dakika ortalamayla oynayarak 18.9 sayı, 5.1 asist, 2.6 ribaund ve 1.6 top çalmalık performans sergiledi.

25 yaşındaki basketbolcu, FC Bayern Münih ile oynanan yarı final rövanş maçında attığı 41 sayıyla Eurocup tarihinde yarı finalde en çok sayı bulan oyuncu olmuştu.

2016 yılında da Galatasaray Odeabank’ın Amerikalı oyuncusu Errick McCollum, bu ödüle layık olmuştu.

(İHA)